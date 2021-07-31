درّاجات

اشتكى سائقون، الزيادة في عدد مستخدمي الدرّاجات الهوائية في الشوارع الرئيسة، ممن لا يراعون قوانين السلامة المرورية. وقال مرتادون لمناطق حيوية مثل «جميرا»، إن قائدي الدراجات يفاجئونهم بسيرهم عكس اتجاه السير، وبالكاد يتمكنون من تجنبهم.

مطاعم

أفاد متعاملون مع مطاعم «الديلفري» بأن هناك فرقاً ملحوظاً في جودة الأطباق التي تباع داخل المطاعم، وبين التي يتم إرسالها عبر منصات التوصيل، في وقت تسعّر فيه هذه الأطباق بالكُلفة نفسها، وقالوا إن بعض المطاعم مثلاً تضع كميات أقل من الدجاج واللحوم في السندويشات المطلوبة عبر المنصات.

مركبات

رصدت بلدية عجمان 1172 مركبة مهملة خلال الأشهر الستة الماضية، الأمر الذي أدى إلى تشويه المظهر العام في الإمارة. ودعت البلدية جميع المواطنين والمقيمين إلى عدم ترك مركباتهم مهجورة، ولفتت إلى أنه سيتم سحبها بعد سبعة أيام من وضع الملصقات عليها.

حروق

تعرض مقيم في أم القيوين لحروق شديدة في يده وساقه، نتيجة استخدامه مادة كيميائية اشتراها من أحد محال بيع مستلزمات البناء بخمسة دراهم، لتنظيف أنابيب الصرف الصحي في منزله، الأمر الذي عرضه للخطر نتيجة استخدامه لها بطريقة خاطئة.

مخالفات

طالب سكان في أم القيوين إدارة المرور والدوريات بضبط ومخالفة المركبات التي تقف أمام مداخل البنايات السكنية، وأمام مسارات أصحاب الهمم، كونها تعيق دخول المركبات وخروجها، داعين إلى وضع ملصقات تحذيرية من الوقوف في تلك الأماكن.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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