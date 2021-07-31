شرطة الشارقة تكرّم أحد منتسبيها لإنقاذه شخصين

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

كرّم مدير عام العمليات الشرطية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة العميد أحمد حاجي السركال، العريف نذير أحمد عبدالله، وذلك تقديراً لإنقاذه شخصين علقت مركبتهما في إحدى المناطق الصحراوية بإمارة الشارقة.

جاء ذلك خلال ورود بلاغ إلى غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة، يفيد بوجود مركبة عالقة وسط الرمال الصحراوية، يستقلها شخصان، وعلى الفور انتقلت الدورية المختصة باتجاه الموقع، والعثور عليهما، فتم على الفور إخراج المركبة، وتقديم الدعم اللوجستي إليهما والاطمئنان على حالتهما الصحية.

وأشاد العميد السركال بالدور الذي قام به العريف نذير أحمد عبدالله، الذي يعكس حرص شرطة الشارقة على تقديم العون والمساعدة لمختلف شرائح المجتمع، وتعاملها مع مختلف الأحداث بالسرعة المطلوبة، بما يضمن ويحقق السلامة العامة.

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