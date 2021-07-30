شرطة دبي تؤمّن 50 ألف مركبة لزوار منطقة حتا في العيد

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

نوه مدير مركز شرطة حتا، العقيد مبارك الكتبي، بجهود ضباط وأفراد شرطة دبي، لتأمين توافد السياح والزوار إلى منطقة حتا، خصوصاً منطقة السد، للاحتفاء بعيد الأضحى، والاستمتاع بأوقاتهم مع أسرهم، مؤكداً أن المركز لم يسجل أي حوادث أو بلاغات خلال أيام العيد، وذلك رغم توافد أكثر من 50 ألف مركبة إلى المنطقة.

وأكد العقيد الكتبي أن هذا النجاح المتميز يعود إلى الخطة المسبقة المتكاملة التي وضعها المركز، لضمان توفير أقصى درجات الأمان، وسرعة الوصول إلى أي حالة طارئة، إلى جانب تكثيف الدوريات الأمنية، وتنظيم حركة السير، وتوزيع فرق العمل على مناطق الاختصاص، سعياً إلى تحقيق التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع، وتوفير بيئة آمنة مرنة.

وأضاف أن جهود الشرطة خلال أيام العيد لم تقف عند تنظيم وتأمين حركة الزوار في مختلف شوارع ومناطق اختصاص المركز، وإنما تعدتها إلى تنظيم توزيع 600 أضحية على الأسر المتعففة، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الإماراتية، ثالث أيام العيد.

وأثنى العقيد الكتبي على التزام الزوار وجميع أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وحفاظهم على التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات، إلى جانب اتباعهم لكل التعليميات الشرطية، والتزامهم بقوانين السلامة المرورية، وهو ما أثمر قضاء أوقات ممتعة في العيد، وحقق الأمن والسعادة لكل الزوار.

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