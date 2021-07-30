«التوطين» تشدد على الالتزام بـ «حظر العمل وقت الظهيرة»

المصدر: إعداد: أشرف جمال

شددت وزارة الموارد البشرية والتوطين على الالتزام بقرار حظر إنجاز الأعمال التي تؤدى تحت الشمس، وفي الأماكن المكشوفة، خلال الفترة الحالية، التي تستمر إلى الـ15 من سبتمبر المقبل، من الساعة 12:30 إلى الساعة الثالثة ظهراً، وذلك حفاظاً على سلامة وصحة عمال الإمارات.

وأكدت الوزارة على «تويتر»، أمس، أن تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة، لحماية العمال من مخاطر التعرض للشمس أثناء فترة الظهيرة، يعد مسؤولية وأولوية لابد من الالتزام بها وعدم التهاون في تطبيقها، داعيةً أصحاب الأعمال إلى الاضطلاع بدورهم لتطبيق القرار، مع مواصلة تطبيق المنشآت خلال فترة الحظر التدابير والإجراءات الاحترازية، للحد من تفشي فيروس «كوفيد-19»، ووقاية العاملين من الإصابة به.

وذكرت الوزارة، في بيان صحافي، أن القرار يتضمن تطبيق حزمة من الإجراءات والضوابط الوقائية التي تستهدف حماية العمال من التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

ويلزم القرار أصحاب العمل بأن يعلّقوا في مكان بارز من مكان العمل جدولاً بساعات العمل اليومية.

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