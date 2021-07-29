بالفيديو.. تركيب ساعة الحجر للمسافرين القادمين إلى أبوظبي

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي :

يقوم مركز المسافرين الدولي في غنتوت بمساعدة المسافرين القادمين إلى إمارة أبوظبي، عبر توفير خدمات للإجراءات المطبقة لضمان الحفاظ على السلامة والصحة العامة.



ويقدم المركز خدماته للقاطنين في إمارة أبوظبي، والذين وصلوا من خارج الدولة عبر مطارات الإمارات الأخرى، فور وصولهم إلى المركز، حيث يتم استقبال المسافر ، ثم يقوم بتعبئة نموذج الطلب، وفي حال كان القادم من دولة خضراء فإنه لا يتم حجره، أما في حال قدم من الدول غير الخضراء فإنه يتوجب تركيب ساعه له، وكل ذلك بسهولة ويسر وخلال دقائق معدودة.

ويصل مدة الحجر المنزلي للمطعمين إلى 7 أيام، مع إعادة فحص مسحة الأنف PCR في اليوم السادس، وفي حال كانت النتيجة سلبية يتم فك الساعة في اليوم السابع.



ويمتد الحجر المنزلي لغير المطعمين لأثني عشر يوماً، مع إعادة فحص مسحة الأنف في اليوم الحادي عشر، وفك السوار الإلكتروني في اليوم الثاني عشر في حال كانت النتيجة سلبية.



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اجراءات تركيب ساعة الحجر في مركز المسافرين بأبوظبي. #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/d3RGp0Ht8T — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) July 29, 2021

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