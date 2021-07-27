طقس صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: أبوظبي ■ وام

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم، صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر بعض السحب، وقد تكون ركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار، وحركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية، 15-25 كم/‏س، تصل إلى 40 كم/‏‏س.

كما توقّع المركز أن يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند 16:35، والمد الثاني عند 02:54، والجزر الأول عند الساعة 09:37، والجزر الثاني عند الساعة 20:52، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:19، والمد الثاني عند الساعة 00:07، والجزر الأول عند الساعة 18:33، والجزر الثاني عند الساعة 06:17.

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