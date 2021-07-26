حريق مستودع في مصفح الصناعية

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي:

سيطرت فرق هيئة ابوظبي للدفاع المدني على حريق شبَّ في مستودع لتخزين مواد البناء والأدوات الكهربائية، بمنطقة المصفّح الصناعية بأبوظبي ، من دون حدوث خسائر بشرية، ونجحت في منع امتداد ألسنة اللهب إلى المستودعات المجاورة.

وأفادت الهيئة أن فرق الإطفاء والإسعاف تلقت بلاغاً صباح أمس الاحد من غرفة العمليات يفيد بنشوب الحريق وعلى الفور تحركت إلى موقع الحادث وتمت السيطرة عليه وباشرت عمليات التبريد .

ودعت الهيئة إلى ضرورة الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة والتأكد من صيانة معدات إطفاء الحريق موضحة أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة ملابسات وأسباب الحادث.

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