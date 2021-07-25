أبوظبي تخفض الرسوم الحكومية لتأسيس الأعمال

المصدر: موقع الإمارات اليوم

ذكر مكتب أبوظبي الإعلامي اليوم، عبرر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي، أن أبوظبي ستقلل رسوم تأسيس الأعمال إلى ألف درهم بانخفاض 94 بالمئة عن المعدل الحالي وذلك اعتبارا من 27 يوليو تموز في إطار جهود لتمكين القطاع الخاص.

وأضاف مكتب أبوظبي الإعلامي في تغريدة لاحقة أن الرسوم بعد التخفيض تشمل ستة أنشطة ضمن الرخصة التجارية، كما تشمل رسوم الجهات الحكومية المعنية في أبوظبي. وتم تخفيض تكاليف تجديد الرخصة التجارية لأصحاب الأعمال الحاليين إلى 1000 درهم، مع مواصلة الالتزام بتطبيق الرسوم الاتحادية الخاصة بتأسيس الأعمال وتجديدها.

وتهدف الإجراءات الجديدة إلى تعزيز سهولة ممارسة الأعمال في أبوظبي وإرساء أسس بيئة أعمال مزدهرة تشجع على النمو والابتكار، علماً بأنه سيبدأ تطبيقها اعتباراً من يوم الثلاثاء 27 يوليو 2021.

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