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    دائرة البلدية تمدد فترة العمل في سوق رأس الخيمة للأسماك

    المصدر:
    • راس الخيمة - وام
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    أعلنت دائرة بلدية رأس الخيمة عن تمديد فترة العمل في سوق رأس الخيمة للأسماك إلى الساعة الثامنة مساء فيما سيتم تنفيذ نظام العمل الجديد بدءا من يوم الأحد المقبل وذلك انطلاقا من حرص الدائرة على تسهيل الإجراءات وتوفير احتياجات المتعاملين.

    وبينت الدائرة ان اوقات العمل بسوق رأس الخيمة للأسماك سيكون فى يوم السبت إلى الخميس من الساعة 5 صباحا الى 8 مساء و يوم الجمعة من الساعة 5 صباحا الى 11 صباحا ومن الساعة 1.30 الى 8 مساء .

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