طقس الغد صحو إلى غائم جزئيا ومغبر أحيانا

المصدر: وام - أبوظبي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية قد تكون ممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون نشطة إلى قوية السرعة مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة.

حركة الرياح: جنوبية غربية - شمالية شرقية / 15 – 25 تصل إلى 45 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 14:37 والمد الثاني عند 00:50 والجزر الأول عند الساعة 18:30 والجزر الثاني عند الساعة 08:21 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 10:26 والمد الثاني عند الساعة 21:33 والجزر الاول عند الساعة 16:18 والجزر الثاني عند الساعة 04:17 .

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