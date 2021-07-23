موظفو «الخاص» يعودون للدوام غداً بعد «إجازة العيد»

المصدر: أشرف جمال- أبوظبي

يعود موظفو شركات ومؤسسات القطاع الخاص في الدولة، إلى دوامهم الاعتيادي، اعتباراً من غدٍ السبت، بعد عطلة امتدت لنحو خمسة أيام «مدفوعة الأجر» بمناسبة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أعلنت مطلع الأسبوع الجاري، اعتبار الفترة من الاثنين 19 يوليو حتى الخميس 22 يوليو عطلة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت وشركات ومؤسسات القطاع الخاص في الدولة، مضافاً إليها يوم الجمعة الذي يعد يوم العطلة الأسبوعية لجميع الموظفين، فيما عدا عمال المياومة.

وبحسب الوزارة، فإذا استدعت الظروف تشغيل العامل في هذا اليوم (الجمعة) وجب تعويضه يوماً آخر للراحة، أو أن يدفع له الأجر الأساسي عن ساعات العمل العادية مضافاً اليه زيادة 50% على الأقل من ذك الأجر.

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