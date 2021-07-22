الطقس المتوقع غداً

المصدر: أبوظبي - وام

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام ومغبرا أحيانا نهارا، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية قد تكون ممطرة أحيانا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا تكون مثيرة للغبار والأتربة.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند 13:44 والمد الثاني عند 00:05 ..والجزر الأول عند الساعة 17:39 والجزر الثاني عند الساعة 07:36 .

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند 09:42 والمد الثاني عند الساعة 20:37 ..والجزر الاول عند الساعة 15:25 والجزر الثاني عند الساعة 03:29 .

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