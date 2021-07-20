إلزام مؤسسات الـ «ديلفري» بإصدار تصريح لوسائل نقل الأغذية وفحص طبي لسائقيها

المصدر: هنادي أبونعمة ■ دبي

حددت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مجموعة من الاشتراطات الواجب الالتزام بها من قبل المؤسسات العاملة في إدارة طلبات نقل وتوصيل المواد الغذائية ووجبات المطاعم، التي تلزم تلك المؤسسات بالحصول على تصريح سنوي لجميع وسائل توصيل الأغذية من مراكز فحص وتسجيل وسائل توصيل الأغذية المعتمدة من إدارة سلامة الغذاء ببلدية دبي، والتسجيل المسبق في منصة FOOD WATCH، واستيفاء متطلبات إدارة سلامة الغذاء، كما تلزمها بشروط معينة لاختيار السائقين، والتي من أبرزها ألا يقل عمرهم عن 21 عاماً، وأن يجتاز الفحص الطبي المهني سنوياً، وأن يحصل على مدة تدريب كافية للتعامل مع المواد المنقولة وفق معايير السلامة.

وأعلنت الهيئة قبل أيام عن إصدارها دليل نشاط إدارة طلبات النقل والتوصيل من خلال المنصات الإلكترونية والتطبيقات الذكية، اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة إلكترونية منه.

وينص الدليل على عدد من الاشتراطات والمعايير المعتمدة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، لتكون ملزمة للمؤسسات العاملة بالنشاط المذكور فور انتهاء المهلة المحددة لها لتعديل أوضاعها، والمتوقع امتدادها حتى مطلع العام المقبل، وفق تصريحات سابقة للهيئة.

وأعلنت الهيئة أنه سيتم توقيع اتفاق تنظيمي مع أي منشأة أو مؤسسة تعلن جاهزيتها لتطبيق الاشتراطات والالتزام بها، بحيث يضمن الاتفاق حصول كل طرف على حقوقه.

وارتفعت نسبة الإقبال خلال العام الماضي على طلبات المواد الاستهلاكية والأغذية ووجبات المطاعم عبر المنصات الإلكترونية والتطبيقات الذكية، وذلك في أعقاب الإغلاقات، وتقييد الحركة، والعمل عن بعد، وإجراءات العزل الصحي التي تم تطبيقها للحد من انتشار جائحة كورونا.

وتشترط المعايير المحددة بالدليل التزام طالب تصريح العمل بنشاط النقل، بتوفير الأنظمة والموافقات اللازمة لممارسة نشاط خدمات تنظيم وتوصيل الطلبات، والتقيد بالمتطلبات ذات العلاقة التي تحددها مؤسسة الترخيص في الهيئة، مثل الربط مع أنظمة الرقابة، وتوفير البيانات، ودفع أي رسوم معتمدة، وإبرام الاتفاقيات المطلوبة، إضافة إلى تركيب أجهزة التتبع، وتدريب العاملين في المجال.

وسيتمكن الربط مع أنظمة الرقابة التابعة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي من منع تحرك درّاجات التوصيل إلا ضمن مسارات محددة على بعد مسافة توصيل لا تزيد على 20 كم، وبحيث لا يسمح بإرسال طلب للسائق إلا ضمن قطاع معين يعمل فيه السائق، وضمن مسافات قصيرة تضمن سلامته وسلامة المواد المنقولة.

وتضمنت التزامات المنشآت العاملة في إدارة نشاط نقل الأغذية المنصوص عليها في الدليل، أن تضمن جميع المؤسسات الغذائية ومقدمو خدمات توصيل الأغذية استيفاء متطلبات نظام سلامة الغذاء الصادر عن بلدية دبي في جميع الأوقات، وأن يتم توصيل المواد الغذائية من مصادر معتمدة من قبل إدارة سلامة الغذاء بالبلدية، مثل أن تكون وحدات توصيل الأغذية ذات سعة مناسبة مع طلبات التوصيل أثناء توصيل الأغذية، وأن تكون وحدة توصيل الأغذية مصممة بحيث يتم عزل الأغذية عن البيئة المحيطة، ويمكن الحفاظ على درجة الحرارة المناسبة للأغذية، وكذلك أن تحفظ الأغذية بطرق تمنع التلوث من خلال التعرض للحشرات أو الغبار أو الأبخرة أو ضوء الشمس أو العوامل الأخرى أثناء توصيل الأغذية. وتشترط المعايير أيضاً وجوب تنظيف الجزء الخارجي والداخلي من الصندوق والمناطق التي يتم لمسها بالأيدي، وتطهيرها جيداً باستخدام المنظفات والمطهرات المعتمدة من بلدية دبي قبل تحميل الأغذية.

8 شروط لاختيار السائق

■ أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة صادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن سنة كاملة.

■ الحصول على شهادة بحث الحالة الجنائية من القيادة العامة لشرطة دبي.

■ اجتياز الفحص الطبي السنوي للحصول على التصريح المهني الصادر عن مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات.

■ أن يكون تحت كفالة شركته بمهنة سائق.

■ ألا يقل عمر السائق عن 21 سنة ولا يزيد على 55 سنة.

■ الالتزام بارتداء الزي الرسمي الذي يحتوي على شعار واسم الشركة المرخصة للنشاط، والمحافظة على النظافة الشخصية.

■ الحصول على التدريب المهني والتصريح من مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات.

■ الالتزام باشتراطات وقواعد المرور والسلامة العامة والصحة العامة أثناء القيادة، وارتداء وسائل الحماية المعتمدة.

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