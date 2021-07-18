تفعيل الرادارات لضبط مخالفي "التعقيم الوطني" في أبوظبي ‎‎

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي :

أعلنت شرطة أبوظبي عدم تفعيل إشعار التنبيه اليومي المعتاد قبل بدء برنامج التعقيم الوطني في الإمارة ابتداءً من منتصف الليل، والذي أعلنت عنه مؤخراً لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في أبوظبي.

ويتعين على الجمهور البقاء في المنزل خلال ساعات البرنامج (من 12 منتصف الليل إلى 5 صباحاً)، وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية الضرورية.

ستفعل أجهزة الرادار خلال هذه الأوقات وستفرض غرامات على المخالفين لضمان نجاح البرنامج في الحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار فيروس كوفيد-19.

‏لتقديم تصاريح الحركة في إمارة أبوظبي

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