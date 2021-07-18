"مفاجآت صيف دبي 2021" تقدم حفلات موسيقية مباشرة في العيد

المصدر: دبي - وام

تقدم "مفاجآت صيف دبي 2021 " مجموعة من الحفلات الموسيقية المباشرة التي يحييها نخبة من أشهر الفنانين خلال عيد الأضحى المبارك .

وتستقبل أفضل الوجهات في المدينة عشاق الموسيقى من جميع الأعمار والجنسيات للإستمتاع بحفلات موسيقية خاصة خلال عطلة العيد و"مفاجآت صيف دبي".

وتستضيف دبي خلال عيد الأضحى أربع حفلات موسيقية مليئة بالترفيه والأغاني الكلاسيكية وتتضمن عددا من أشهر الأغاني الحديثة التي تقدمها نخبة من أفضل الأصوات وأكثرها شهرة.

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