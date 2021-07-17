44.2 مم أعلى كمية أمطار صباح اليوم.. "الأرصاد" : عدم الاستقرار الجوي مستمر حتى غداً

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي التي تتعرض لها الدولة، حتى غداً، والتي يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وغزيرة أحياناً مع السحب الركامية خاصة على المناطق الشرقية والجنوبية من الدولة على فترات.

وأوضح المركز أن أعلى كميات أمطار تم تسجيلها على الدولة صباح اليوم، بلغت 44.2 مم في منطقة وادي الطوى التابعة لمنطقة المنيعي في رأس الخيمة، و41.2 مم في حتا بدبي، و22.2 في مزيرعة بالشارقة، و18.2مم في مدينة زايد بمنطقة الظفرة في أبوظبي، و18مم في منطقة القور برأس الخيمة.

وأشار المركز إلى كذلك إلى استمرار نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة التي قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية ، فيما يكون البحر متوسط الموج يضطرب أحياناً خلال هذه الفترة في الخليج العربي وبحر عمان.

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