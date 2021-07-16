شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة أثناء التقلبات الجوية

المصدر: أبوظبي ـ وام

دعت شرطة أبوظبي السائقين للقيادة بحذر خلال تقلبات الطقس المتوقعة خلال الأيام القادمة و هطول الأمطار التي تصاحبها رياح نشطة قوية.. و حثتهم على خفض السرعات إلى 80 كم / الساعة في مثل تلك الظروف الجوية المتقلبة وترك مسافة أمان كافية وعدم التصوير أثناء القيادة مؤكدة أهمية متابعة النشرة الجوية للاطلاع على أحوال الطقس والتقيد بالتعليمات الوقائية من خلال منظومتها الذكية.

و دعت قائدي المركبات إلى التقيد بالسرعة التي يتم تحديدها على طرق إمارة أبوظبي في أوقات الأحوال الجوية المتقلبة مثل حالات تكون الغبار أو تراكم الأتربة أو هطول الأمطار.

و أوضحت شرط أبوظبي أن سرعة ضبط الرادار في تلك الظروف هي تلك "السرعة" التي يتم تحديدها على الشواخص و اللوحات المرورية أو الأبراج الذكية المثبتة على الطرق أو بواسطة الرسائل النصية.

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