اجراءات وقائية لتجنب مخاطر تقلبات الطقس

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم



ينصح خبراء الإرصاد بأخذ الحيطة والحذر من المخاطر المفاجئة التي قد تنشأ عن تقلبات الطقس الاستثنائية والعمل بالنصائح التالية:

متابعة النشرة الجوية للاطلاع على أحوال الطقس والتقيد بالتعليمات الوقائية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي او الاعلام الرسمي .



توخي الحيطة والحذر اثناء القيادة من خفض السرعات إلى 80كم الساعة في الظروف الجوية المتقلبة وترك مسافة أمان كافية وعدم التصوير أثناء القيادة

تجنب الوقوف تحت الاشجار واعمدة الكهرباء

عدم ارتياد البحر عند اضطرابه والابتعاد عن و الوديان

يجب على من يعانون من أمراض في الجهاز التنفسي أن يتجنبوا الوجود في الأماكن المكشوفة التي تشهد رياحا نشطة

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