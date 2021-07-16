جمارك دبي تحل 81 حالة نزاع ملكية بـ 11.3 مليون درهم في الربع الأول

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أفاد المدير العام لجمارك دبي، أحمد محبوب مصبح، بأن إجمالي عدد حالات نزاع الملكية الفكرية، التي عملت الدائرة على حلها في الربع الأول من العام الجاري، بلغ 81 حالة نزاع، تبلغ قيمتها التقديرية 11.3 مليون درهم، وفي عام 2020 تم حل 255 حالة من حالات نزاع الملكية الفكرية، بقيمة تقديرية بلغت 62.2 مليون درهم، ما يظهر مدى التقدم المحقق في مكافحة البضائع المقلدة من خلال التصدي لها، ومنع دخولها من المنافذ الحدودية لإمارة دبي.

جاء ذلك خلال استقبال المدير العام لجمارك دبي، أحمد محبوب مصبح، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي. وتم خلال اللقاء تقديم عرض مرئي عن المشاركات الثنائية والتعاون بين جمارك دبي وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، كما تم بحث التعاون المستقبلي، ومشاركة جمارك دبي في المؤتمر الإقليمي العاشر لأجهزة إنفاذ القانون لمكافحة جرائم الملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ديسمبر 2021.

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