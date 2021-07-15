سارة الأميري: نبحث زيادة مساهمة قطاع الفضاء الوطني في الناتج المحلي

المصدر: أبوظبي – الإمارات اليوم

قالت وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، سارة بنت يوسف الأميري: "إن الخطط المستقبلية التي تبحثها الوكالة تستهدف العمل على زيادة مساهمة قطاع الفضاء الوطني في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وجذب الكوادر الوطنية والمواهب ورواد الأعمال من داخل وخارج الدولة ليكونوا مشاركين في النمو المستقبلي للقطاع".

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الوكالة، أمس، لبحث الخطط المستقبلية لقطاع الفضاء الوطني، وآخر المستجدات المتعلقة بالقطاع، وسبل المضي قدماً بالمشاريع والمبادرات القائمة والهادفة لنمو القطاع وذلك ترجمةً لرؤية القيادة وتوجيهاتها لبناء قطاع فضائي طموح يسهم في النمو المستدام للاقتصاد الوطني، باعتباره أحد القطاعات الواعدة لاقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار.

وحضر الاجتماع أعضاء المجلس، حمد عبيد المنصوري، ويوسف حمد الشيباني، وفيصل عبدالعزيز البناي، والدكتور مبارك سعيد الجابري، وسالم بطي القبيسي، ومسعود محمد محمود، والمهندس علي إبراهيم النعيمي.

وأضافت الأميري: "تواصل وكالة الإمارات للفضاء القيام بدورها في خدمة المؤسسات العاملة في قطاع الفضاء الوطني بهدف تحفيز القطاعين الحكومي والخاص وسعياً في مواصلة النمو عبر تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية اللازمة، إضافة إلى سد الفجوات الموجودة والتعامل مع التحديات التي قد تواجه القطاع وتحويلها إلى فرص للنمو".

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