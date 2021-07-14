تحذير للمسافرين من استخدام الـ «واي فاي» العامة

المصدر: أحمد عابد ■ أبوظبي

حذرت هيئة أبوظبي الرقمية المسافرين من استخدام شبكات الاتصال بالإنترنت العامة، إذ نبهت إلى أن المخترقين يقومون عادةً باستخدام هذه الشبكات لمعرفتهم بأهميتها خلال السفر، ويستغلونها لسرقة البيانات الشخصية.

ودعت المسافرين إلى استخدام شبكة الاتصال الخاصة بمزود الخدمة أو الاتصال عبر شبكات افتراضية خاصة (VPN)، لضمان الأمان، وحمايتهم من عمليات الاختراق خلال السفر. كما نصحت، لمنع أي عمليات اختراق لأجهزة الأفراد قبل السفر، بالتأكد من تحديث أنظمة برامج التشغيل والتطبيقات التي يستخدمونها، للحصول على آخر تحديثات الأمان.

ولفتت انتباه المسافرين إلى أهمية الاحتفاظ بنسخة احتياطية من بياناتهم، إذ يسهم هذا الإجراء في الحفاظ عليها في حالة حدوث أي حادث، قد يكلفهم فقد بياناتهم أو أجهزتهم أثناء السفر.

وذكرت أنه مع استمرار تطور وسائل التواصل الاجتماعي بالمنصات والاتجاهات الجديدة، فإن من الأهمية لجميع الأفراد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بالشكل الأمثل، والبقاء بأمان على هذه المنصات.

ونشرت الهيئة عدداً من النصائح السيبرانية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها إرشادات التصفح الآمن للإنترنت، إذ دعت المستخدمين إلى أهمية التحقق قبل الضغط على أي رابط أو إعلان من العنوان (URL)، الذي يرتبط به، والتأكد من أن النطاق المطلوب صحيح، موضحة أنه يمكن التحقق من ذلك بسهولة من خلال تمرير المؤشر فوق الرابط، والنظر إلى نص معاينة العنوان، حيث يجب أن يبدأ العنوان بـ HTTPS.

ونصحت المستخدمين بتحديث برامج الحماية من الفيروسات وجدار الحماية على جهاز الكمبيوتر الخاص بهم، بصورة دائمة. وأشارت إلى أن استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة VPN يساعد في الحفاظ على الخصوصية من خلال تشفير البيانات وطلبات الإنترنت قبل أن تصل إلى الإنترنت.

ولفتت إلى أن بعض المواقع الإلكترونية تقوم بتتبع بيانات التصفح الخاصة بالمستخدم، وبإمكانه منع ذلك عن طريق مسح ذاكرة التخزين المؤقتة للمتصفح بانتظام، وحذف ملفات تعريف الارتباط غير المرغوب فيها.

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