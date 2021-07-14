شرطة أبوظبي تدعو إلى حماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

دعت شرطة أبوظبي أولياء الأمور إلى مضاعفة الرقابة على الأطفال خلال فترة الإجازة الصيفية، وطالبتهم بعدم الانشغال عنهم، وحمايتهم من مخاطر الابتزاز والإساءة عبر مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، مثل حالات التنمر والتهديد، وحالات التحرش، واستدراج الصغار لمشاركة صورهم وبياناتهم وتوريطهم في أنشطة غير أخلاقية.

وحذّرت من الاشتراك أو شراء الألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت، وعدم الإفصاح عن تفاصيل بيانات البطاقة الائتمانية، حفاظاً على سرّيتها، والشراء عبر المواقع الموثوقة التي تطبق ضوابط آمنة، واستخدام بطاقة مصرفية ذات رصيد محدود، حتى لا يكونوا عرضة للاحتيال والقرصنة، ما يؤدي إلى خصم مبالغ شهرية من البطاقة البنكية.

وحثّت المجتمع على اليقظة في التعامل مع مواقع تلك الألعاب الإلكترونية، التي يُقبل عليها الأطفال والمراهقون، وقد تستنزف المزيد من الأموال لاستكمال مراحل تلك الألعاب، مؤكدة عدم التعامل مع المتاجر الإلكترونية الوهمية، التي قد تستدرج العملاء لعمليات نصب بسرقة أموالهم عبر بطاقاتهم المصرفية أو حساباتهم البنكية.

وأوضحت أن خدمة أمان، قناة اتصال أمنية تستقبل المعلومات (الأمنية والمجتمعية والمرورية)، وتعمل على مدار الساعة، وتتيح لأفراد المجتمع الإسهام في منع وقوع الجرائم قبل حدوثها، بسرية تامة عن طريق قنوات التواصل المتاحة كالرقم المجاني 8002626 (AMAN2626) أو بوساطة الرسائل النصية (2828)، أو عبر البريد الإلكتروني (aman@adpolice.gov.ae)، أو من خلال التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

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