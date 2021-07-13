فرصة لتكوُّن سحب ركامية ممطرة على مناطق في الدولة

المصدر: أبوظبي - وام

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً قد تكون ممطرة، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

كما توقع المركز أن تكون حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س، والخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند 17:11 والمد الثاني عند 03:17، والجزر الأول عند الساعة 10:15 والجزر الثاني عند الساعة 21:03.

وتوقع أن يكون بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند 12:54 الثاني عند الساعة 00:26، والجزر الأول عند الساعة 19:05 والجزر الثاني عند الساعة 06:42.

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