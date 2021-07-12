طقس الغد مغبر وغائم جزئياً

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا مغبرا وغائما جزئياً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي الى تدني مدى الرؤية الافقية..و حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

وأوضح المركز في بيانه اليومي ان الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 16:48 والمد الثاني عند الساعة 02:37

الجزر الأول عند الساعة 09:46 والجزر الثاني عند الساعة 20:16.. و في بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 12:22 و المد الثاني عند الساعة 23:38 و الجزر الأول عند الساعة 18:24 والجزر الثاني عند الساعة 06:09.

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