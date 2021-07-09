الطقس صحو وارتفاع في درجات الحرارة

المصدر: أبوظبي ■ وام

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، وتميل درجات الحرارة إلى الارتفاع، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً. وتكون الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية من‏‏ 10 إلى 20 كم/‏‏س، تصل إلى 35 كم/‏‏س.

والخليج العربي خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:26، والمد الثاني عند 00:21. والجزر الأول عند 17:44، والجزر الثاني عند الساعة 08:06.

ويكون بحر عمان خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:07، والثاني عند الساعة 20:46، والجزر الأول عند الساعة 15:42، والجزر الثاني عند 03:43.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news