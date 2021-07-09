    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    الطقس صحو وارتفاع في درجات الحرارة

    المصدر:
    • أبوظبي ■ وام
    التاريخ:

    يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، وتميل درجات الحرارة إلى الارتفاع، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً. وتكون الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية من‏‏ 10 إلى 20 كم/‏‏س، تصل إلى 35 كم/‏‏س.

    والخليج العربي خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:26، والمد الثاني عند 00:21. والجزر الأول عند 17:44، والجزر الثاني عند الساعة 08:06.

    ويكون بحر عمان خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:07، والثاني عند الساعة 20:46، والجزر الأول عند الساعة 15:42، والجزر الثاني عند 03:43.

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