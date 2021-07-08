دراجات

اشتكى قرّاء قيام بعض سائقي الدراجات الكهربائية بحركات بهلوانية على الطرق، بينها السير عكس الاتجاه وبين المركبات، إذ كاد بعضهم يتعرض لحوادث دهس مميتة، مطالبين بتخصيص أماكن لهذه الدراجات، ووضع ضوابط مشدّدة لاستخدامها.

مواقف

اقترح قرّاء تخصيص مواقف مجانية للمرضى في محيط بعض المستشفيات الخاصة في أبوظبي، التي لا تستطيع توفيرها داخلها، خصوصاً في المناطق التي تشهد كثافة عالية، إذ يضطر بعضهم إلى إيقاف مركباتهم بعيداً، والسير مسافة طويلة حتى يصلوا إلى المستشفى.

دراسة

اقترح ذوو طلبة مقيمون إنشاء جامعات محلية بأسعار دراسية مناسبة لذوي الدخل المحدود، تستوعب خريجي الثانوية العامة، بدلاً من توجههم إلى مؤسسات تعليمية خارجية، الأمر الذي يكون له عوائد اقتصادية كبيرة، ويحافظ على استقرار الأسر التي تضطر إلى إرسال أبنائها إلى بلاد أخرى للدراسة.

شاطئ

طالب مرتادون لشاطئ الحديريات في أبوظبي بزيادة عدد الكراسي الرملية، خصوصاً أيام العطلات، إذ يضطر بعضهم إلى الجلوس على الرمال من دون مظلات، مشيدين في الوقت ذاته بالخدمات النوعية على هذا الشاطئ.

إهمال

تساءل قراء عن مسؤولية الأسر التي يتعرض أطفالها لحوادث الغرق أو الاختناق داخل المركبات خلال الصيف، مشيرين إلى ضرورة توعية تلك الأسر بمسؤوليتها عن أي إهمال تنجم عنه خسائر بشرية من هذا النوع.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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