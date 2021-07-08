لا تغيير على السرعة في نفق الشيخ زايد

المصدر: أحمد عابد ■ أبوظبي

نفت شرطة أبوظبي ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي، حول تغيير سرعة ضبط الرادار بـ«نفق الشيخ زايد» في أبوظبي.

ودعت السائقين إلى الاسترشاد باللوحات المرورية للسرعات على جانبي الطريق، و«الشاشات الإلكترونية» مؤكدةً أن سرعة ضبط الرادار في «النفق» هي 80 كم/‏الساعة، كما ناشدت الجمهور ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وتجنب نشر وتداول المعلومات المغلوطة وغير المؤكدة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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