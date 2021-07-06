تركيب 6940 جهاز إنذار «أمان» وتسجيلها في الشارقة بالنصف الأول

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة، وشركة ساند لإدارة المرافق، تركيب 6940 جهاز أمان وتسجيلها، خلال النصف الأول من 2021، وهو الجهاز الذي يقوم بربط أنظمة الحريق في المنشآت بغرفة عمليات الإدارة العامة للدفاع المدني، وغرفة عمليات «ساند» لتقليل زمن الاستجابة للتعامل مع الحرائق.

وأكد الشيخ المهندس خالد بن صقر القاسمي، رئيس هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة، أن جهاز الأمان يسهم بشكل كبير في حماية الأرواح من مخاطر الحرائق.

وطالب ملّاك العقارات والمنشآت بإمارة الشارقة، بالإسراع في التسجيل في النظام، لما فيه من منافع كثيرة، تعود على السكان والممتلكات على حد سواء.

وتوفر «ساند»، شركة إدارة المرافق وصيانة المباني، المملوكة لشركة الشارقة لإدارة الأصول القابضة، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، خدمات إدارة المرافق، وصيانة المباني، والخدمات الفنية ذات الصلة للكيانات التجارية والحكومية، بالإضافة إلى إدارة الطاقة والمبادرات المستدامة، كجزء من خدماتها الشاملة في مجال إدارة الطاقة واستدامة المباني والمرافق، كما يقدم فريق العمل في «ساند» خدمات فنية متخصصة في أمن وسلامة المنشآت والمرافق.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ساند لإدارة المرافق، المهندس سلطان الكتبي: «تم تركيب 6940 جهاز أمان وتسجيلها، في مختلف مناطق الشارقة، خلال النصف الأول من العام الجاري، بالشراكة والتعاون والتنسيق مع هيئة الوقاية والسلامة، وإدارة الدفاع المدني، وفقاً لأجندة الفريق وخطته من أجل تغطية كل المنشآت والمناطق السكنية والتجارية والصناعية، ويعتبر تركيب (أمان) إلزامياً لجميع المنشآت في الإمارة، تطبيقاً لأعلى مستويات الوقاية والسلامة». وأشار إلى أن الهدف هو الوصول إلى امتثال 100% من ملّاك ومستثمري العقارات والمنشآت والمرافق في إمارة الشارقة، التي ينطبق عليها قرار تركيب وربط نظام أمان لحماية المباني من الحرائق والحوادث في نهاية العام الجاري.

ولفت إلى أن مثل هذه المهمة تدخل ضمن اختصاصات «ساند»، التي تشمل، الإدارة المتكاملة للمرافق، وخدمات العناية بالمرافق العامة والخاصة، وإدارة المشاريع الفنية في البناء، والنطاقات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة، مثل استراتيجيات الوقاية من الحرائق، وفحص الصحة والسلامة البيئية والتدريب، وتكامل أنظمة الأمن.

ويعتبر «أمان» النظام المعتمد بإمارة الشارقة، وفقاً لقرار المجلس التنفيذي رقم (20) لعام 2019، حيث يلزم القرار المنشآت الصناعية والتجارية والمباني السكنية، تركيب نظام أمان للحماية من مخاطر الحريق. وتبلغ تكلفة تركيب جهاز أمان 4200 درهم، وهو نظام الربط الإلكتروني لأجهزة الإنذار مع غرفة العمليات التابعة للإدارة العامة للدفاع المدني، وغرفة عمليات أمان، التابعة لشركة ساند، الذراع التنفيذية للمشروع.

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