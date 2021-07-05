الطقس المتوقع غداً

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا ومغبرا أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون السحب الركامية الممطرة شرقاً بعد الظهر وتمتد على بعض المناطق الداخلية، ورطبا ليلاً على بعض المناطق الساحلية والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف الى متوسط فيما سيحدث المد الأول عند 11:26 والمد الثاني عند 22:45 ..والجزر الأول عند الساعة 15:41 والجزر الثاني عند الساعة 06:07 .

بحر عمان خفيف الى متوسط فيما سيحدث المد الأول عند 08:20 الثاني عند الساعة 18:39 ..والجزر الاول عند الساعة 13:35 والجزر الثاني عند الساعة 01:56 .

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