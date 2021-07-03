ميكروسكوب.. في الميدان

المصدر: إعداد: أمين الجمال

أفادت جامعة الإمارات العربية ‏المتحدة، بأن مركز الإمارات لأبحاث التنقل، التابع لها، يعمل على مجموعة من المشاريع البحثية المتعلقة بالتنقل الآمن مثل ‏مشروع تطوير استراتيجية الرؤية الصفرية للسلامة المرورية ‏بإمارة أبوظبي للوصول إلى معدل صفر للوفيات والإصابات ‏الخطيرة بحلول عام 2040»، والنمذجة الرياضية لدينيميكيات انتشار كوفيد-19 في ‏إمارة أبوظبي، وتطوير نماذج محاكاة لتقدير أثر انتشار العدوى من مرض (كوفيد-19) في الحج والعمرة لغرض إدارة الحشود.‏

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news