مشاة

لاحظ سائقون يستخدمون شارع الاتحاد بين دبي والشارقة، استمرار ظاهرة قطع الشارع مشياً من أشخاص، على الرغم من خطورة هذا السلوك في الشارع الذي يمتاز باتساعه وكثافة المركبات فيه.

تباعد

اشتكى سكان في أبراج «فالكون» بإمارة عجمان، عدم التزام البعض معايير التباعد الاجتماعي عند استخدام المصاعد، ولا بالحد الأقصى المسموح به عند الدخول إلى المصعد، على الرغم من وجود لافتات وملصقات تحدد العدد الأقصى بأربعة أشخاص.

كلاب

تساءل مستأجرون في أبراج سكنية تضم عدداً كبيراً من الشقق، عن مدى قانونية تربية الكلاب داخل الشقق، مشيرين إلى أن البعض يقتني كلاباً كبيرة الحجم، تصدر أصواتاً مرتفعة مزعجة عند نباحها، داعين إلى إلزام المكاتب العقارية مراقبة هذا الأمر ومنعه، عبر جعله شرطاً في العقد.

سياج

جدّد سائقون في عجمان، مطالبتهم إدارة البلدية في الإمارة، بترميم الأجزاء المتهالكة من السياج الفاصل على شارع الشيخ خليفة الحيوي، واستبدالها بأخرى جديدة، خصوصاً تلك التي سبق أن تعرضت لحوادث اصطدام قوية، بما يوفر مزيداً من السلامة لمستخدمي الطريق.

نظام

اقترح مسؤولون في إدارات ألعاب جماعية في أندية بالدولة، على اتحادات الألعاب، الأخذ بعين الاعتبار، تكرار التجربة الناجحة التي تم اعتمادها في مسابقات الموسم المنتهي 2020-2021، بإقامة الأدوار التمهيدية بنظام دوري المجموعات وفقاً للمناطق الجغرافية، بما يتيح مرونة أكبر في التعامل مع الإجراءات الاحترازية والمسحات الطبية وبروتوكول المباريات.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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sekeek@emaratalyoum.com

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