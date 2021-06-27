«قضاء أبوظبي» تناقش الوسائل البديلة للتقاضي

المصدر: أبوظبي ■ وام

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي ورشة عمل افتراضية بعنوان «الوسائل البديلة للتقاضي.. الوساطة والتوفيق»، في ضوء القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2016، بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، وذلك بهدف إثراء النقاش حول فلسفة التعديلات التشريعية المستحدثة، ودورها في تعزيز الوساطة والتوفيق كأحد أهم الحلول البديلة للتقاضي.

ويأتي تنظيم الورشة في إطار جهود دائرة القضاء الرامية إلى رفع كفاءة تحقيق العدالة الإجرائية والموضوعية في تطبيق الصلح، وضمان جودة التسوية الودية للنزاعات المدنية والتجارية، لمواكبة المستجدات التشريعية والقانونية على المستويات كافة.

وناقشت الورشة عملية التحول الرقمي واستشراف الإمكانات المتاحة لإدارة جميع العمليات عن بعد، وإجراءات إثبات الاتفاقات ومدى حجية التسوية، وكيفية تنفيذها، مع التركيز على آلية عمل مراكز الوساطة والتوفيق، ولاسيما المستحدثة منها، كمركز تسوية المنازعات العقارية في أبوظبي، ودوره في إرساء منظومة متكاملة لإنهاء تلك النزاعات ودياً، بما يدعم جهود تعزيز المكانة التنافسية للإمارة.

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