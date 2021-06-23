«محمد بن راشد للإدارة» تطلق منحة 50% على رسوم «حكومة المستقبل»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية عن إطلاق مبادرة منحة تغطي 50% من رسوم برامج حكومة المستقبل للمسجلين في البرامج المطروحة باللغة الإنجليزية حتى أغسطس 2021، وذلك بهدف تعزيز الأداء الحكومي في دولة الإمارات ودعم التطوّر المهني للموظفين في مختلف القطاعات.

وتتضمن المبادرة ثلاثة برامج ماجستير هي: الماجستير في إدارة الابتكار، والماجستير في الإدارة العامة، والماجستير في السياسات العامة. وتم الإعلان عن المبادرة خلال اليوم المفتوح الذي تم عقده افتراضياً عبر تطبيق «زووم» أول من أمس، بحضور الراغبين كافة في التسجيل في البرامج المشمولة في المنحة. وخلال اليوم المفتوح، قدم خبراء من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية أمام الحضور مواد تعريفية عن البرامج الثلاثة التي تغطيها المبادرة، بالإضافة إلى أهداف تلك البرامج.

وقال الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية الدكتور علي بن سباع المري: «مهمة الكلية هي النهوض بكامل منظومة الأداء الحكومي في دولة الإمارات والمنطقة. ويُعد تقديم برامج أكاديمية متخصصة وشاملة لتأهيل موظفي ومسؤولي القطاع الحكومي، واحدة من أكثر الطرق فعالية لتحقيق هذا الهدف من خلال تمكين الكوادر البشرية ومساعدتها على أداء المهام والمسؤوليات بكفاءة، والمساهمة بذلك في تشكيل مستقبل المؤسسات والهيئات الحكومية، ومن ثم العمل على تطوير مختلف القطاعات الحيوية».

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