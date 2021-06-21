الطقس حار و«ممطر» حتى نهاية الأسبوع

المصدر: أشرف جمال ■ أبوظبي

أبلغ المركز الوطني للأرصاد «الإمارات اليوم» بأن اليوم (الاثنين) يُعد أول أيام فصل الصيف فلكياً، لافتاً إلى أن أهم سمات هذا الفصل على الدولة تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة، والتي وصلت خلال الأيام الماضية إلى 50 درجة مئوية، وكذلك تكوّن السحب الركامية التي تؤدي إلى سقوط أمطار أحياناً، بالإضافة إلى زيادة الشعور أو الإحساس بالرطوبة.

وتشهد الدولة طقساً حاراً نهاراً، مع ظهور سحب منخفضة صباحاً على الساحل الشرقي، وفرص لتكوّن السحب الركامية الممطرة، حتى نهاية الأسبوع الجاري، على أن تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار والأتربة مما يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية.

وأبلغ المركز «الإمارات اليوم» بأن هناك أربع سمات رئيسة تميّز فصل الصيف في الدولة، هي ارتفاع درجات الحرارة، تكوّن السحب الركامية التي تؤدي إلى سقوط أمطار أحياناً، زيادة الرياح المحمّلة بالغبار والأتربة التي تؤدي إلى تدّني مدى الرؤية الأفقية، إضافة إلى زيادة الشعور أو الإحساس بالرطوبة، على الرغم من أن نسبة الرطوبة في الهواء خلال يونيو أقل مقارنة بالشهر الماضي، مؤكداً أن الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة على معظم المناطق، سمة بدأ الشعور بها من منتصف مايو الماضي، إذ وصلت درجات الحرارة في بعض الأحيان على الدولة خلال الفترة الأخيرة إلى 50 درجة مئوية، ما يعني أن الطقس بات حاراً.

وذكر المركز أن تراجع تأثير المرتفع الجوي السيبيري على الدولة مقابل امتداد تأثير المنخفض الهندي الموسمي على الدولة من جهة الشرق معظم فترات الشهر، له أثر كبير على حالة الطقس في الدولة، خصوصاً في ما يتعلق بزيادة الشعور بالرطوبة، وتظهر كميات من السحب أحياناً على بعض المناطق، مع احتمالات تكون السحب الركامية على الجبال الشرقية، فيما تزداد فرص تكون السحب الركامية خلال الشهر، وقد يتخللها سقوط أمطار، مثل التي شهدتها مدينة العين أول من أمس، نتيجة التقاء منخفض جوي مع منخفض الهند الموسمي في سلاسل جبال الحجر شرق الدولة، بشكل أدّى إلى تكوّن السحب الركامية على المنطقة الشرقية، ومع تعمّق المنخفض تكوّنت امتدادات تسببت في سقوط الأمطار.

ولفت إلى أنه وفقاً للإحصاءات المناخية، والسجلات التاريخية الخاصة ببداية فصل الصيف فإن متوسط درجة الحرارة يراوح ما بين 33 و35.7 درجة مئوية، ومتوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 39.7، و42.7 درجة مئوية، فيما يراوح متوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين 26.6 و29.2 درجة مئوية، وكانت أعلى درجة حرارة عظمى تم تسجيلها خلال هذا الشهر، 52 درجة مئوية في منطقة «الياسات» عام 2010، بينما كانت أقل درجة حرارة 14.1 درجة مئوية، في منطقة «ركنة» سنة 2004.

وفي ما يتعلّق بحالة الطقس على الدولة خلال الأسبوع الجاري، توقّع المركز الوطني للأرصادر، أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً، وغائماً جزئياً شرقاً، مع احتمال تكون السحب الركامية بعد الظهر، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/‏‏‏‏س، تصل إلى 40 كم/‏‏‏‏س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأفاد بأن طقس الأربعاء سيكون صحواً إلى غائم جزئياً خصوصاً شرقاً وجنوباً بعد الظهر، وحاراً نهاراً، مع استمرار ظهور السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي، وفرصة تكوّن السحب الركامية الممطرة شرقاً بعد الظهر، تمتد على بعض المناطق الداخلية، منوهاً إلى أن الرياح ستبقى جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار والأتربة، تراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/‏‏‏‏س، تصل إلى 40 كم/‏‏‏‏س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون الخميس المقبل، صحواً إلى غائم جزئياً خصوصاً شرقاً وجنوباً بعد الظهر، وحاراً نهاراً، مع استمرار ظهور السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي، وفرصة لتكوّن السحب الركامية الممطرة شرقاً بعد الظهر، تمتد على بعض المناطق الداخلية.

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