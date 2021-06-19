سكيك السبت

سباحة

طالب مرتادو شواطئ الفجيرة بتوفير منقذين متخصّصين في المناطق التي يسمح بالسباحة فيها، بالإضافة إلى تجديد اللوحات الإرشادية التي توضّح منع السباحة في المناطق الخطرة، مع مراقبتها، ومعاقبة المخالفين.

رذاذ

نوّه مواطنون ومقيمون في مدينة العين، بقيام البلدية، بتركيب شبكات رذاذ مياه في عدد من المواقع المخصّصة لرياضتي المشي والجري، لتلطيف تأثير الحرارة لدى مرتاديها، مؤكدين أن هذا الإجراء ساعدهم كثيراً على مواصلة ممارسة النشاط البدني يومياً، رغم حرارة الأجواء، ومنحهم المزيد من الطاقة الإيجابية.

صناديق

لاحظ سكان في منطقة كورنيش الخالدية في أبوظبي، عدم الاهتمام بتنظيف صناديق «الهلال الأحمر»، المخصّصة لجمع التبرعات العينية كالملابس والأحذية، مؤكداً أن بعض هذه الصناديق يعاني إهمالاً يصل لدرجة نفور الراغبين في التبرع من خلالها، نتيجة تراكم الأتربة على جوانبها كافة.

ممشى

اشتكى مرتادو شاطئ دبا الفجيرة عدم توافر ممشى خاص، يمكّنهم من ممارسة الرياضة، مؤكدين أن مثل هذا الممشى سيزيد من جودة حياة المواطنين والمقيمين في المنطقة.

جودة

لفت مواطن إلى جودة الخدمات الصحية التي يقدمها مركز ند الحمر الصحي في دبي، إذ أكد أنه خلال فترات تردده على هذا المركز، لم يجد سوى الانضباط وحسن التعامل وسرعة الإنجاز من كل العاملين فيه، معتبراً أن هذا المركز يعد نموذجا للخدمة والرعاية الصحية.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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