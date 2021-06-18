«بيت الخير» توزّع مليون وجبة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت جمعية بيت الخير أن فريقها الميداني تمكّن من توزيع مليون وجبة حتى نهاية مايو الماضي، وذلك ضمن مشروعَي «الطعام للجميع» و«إفطار صائم».

ووجّه مدير عام «بيت الخير»، عابدين طاهر العوضي، الشكر إلى الشركاء والداعمين والمحسنين الكرام، الذين أسهموا في تحقيق هذا الإنجاز، وفي مقدمتهم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، واللجنة الدائمة لشؤون العمال، وجمعية الإحسان الخيرية، وهيئة الطرق والمواصلات في كل من دبي ورأس الخيمة.

وكان مشروع «الطعام للجميع» استأنف جهوده في 2021، ووزع قبل شهر رمضان 60 ألفاً و500 وجبة، بقيمة 453 ألفاً و306 دراهم، وذلك بعد النجاح الذي حققه العام الماضي في توزيع وجبات، ضمن «مبادرة سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم».

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