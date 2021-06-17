25 محوراً للتعاون الإماراتي الأوزبكي

المصدر: طشقند ■ وام

استقبل رئيس جمهورية أوزبكستان، شوكت ميرضيائيف، وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد بن عبدالله القرقاوي، ضمن زيارة وفد حكومة دولة الإمارات إلى أوزبكستان، التي تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وتفعيل الشراكة في مختلف مجالات تحديث العمل الحكومي.

ورحّب الرئيس الأوزبكي بوفد دولة الإمارات، وأشاد بالعلاقات الراسخة التي تجمع البلدين والشراكة المثمرة في مختلف المجالات، التي تمثل نموذجاً عالمياً للشراكات الحكومية الهادفة إلى خدمة المجتمعات.

وأكد القرقاوي أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، هي بترسيخ علاقة استثنائية بين الإمارات وأوزبكستان في القطاعات كافة، خصوصاً أن دولة الإمارات تتبنى منذ تأسيسها نهجاً يقوم على بناء جسور التعاون مع الدول الصديقة والعمل على دعم جهودها التنموية للإسهام بشكل فاعل في صياغة مستقبل أفضل للشعوب.

وقال إن «التعاون الإماراتي الأوزبكي يغطي 25 محوراً ويتضمن 160 مبادرة. والهدف أن تكون الشراكة الإماراتية الأوزبكية استراتيجية وطويلة الأمد».

وأضاف القرقاوي أن دولة الإمارات تحرص على نقل تجربتها التنموية في مختلف المجالات وتسخيرها من أجل خدمة الشعوب والحكومات الصديقة، مضيفاً أنها «أحد أهم الأصول التي تصدرها الدولة لشركائها حول العالم».

وأكد أن العلاقات القائمة بين جمهورية أوزبكستان ودولة الإمارات تتجه نحو مزيد من التوسع والتنوّع، وأن زيارة وفد الإمارات إلى أوزبكستان تشكّل استكمالاً لتوسيع أطر الشراكة المثمرة بين البلدين في المجالات الحكومية، وتبني محاور جديدة للشراكة الناجحة المتواصلة منذ أكثر من عامين، التي أصبحت تغطي حالياً 25 محوراً، و160 مبادرة تم إنجاز نحو 100 منها بشكل كامل، فيما يواصل فريق العمل بوتيرة متسارعة لاستكمال إنجاز بقية المبادرات.

وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل الخبرات والتجارب، في مختلف مجالات تطوير العمل الحكومي، وتناول مختلف جوانب الشراكة بين حكومتي البلدين وما تحقق من إنجازات ونجاحات في تطوير العمل الحكومي في أوزبكستان، واستعرض عدداً من المبادرات والمشاريع الجديدة التي تعتزم حكومتا البلدين إطلاقها في المرحلة المقبلة.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان تتمتعان بعلاقات متميزة في مختلف المجالات، وشهدت هذه العلاقات دفعة قوية خلال زيارة الرئيس الأوزبكي إلى الإمارات في مارس الماضي، التي شهدت توقيع اتفاقيات تعاون وشراكة بين البلدين، كما أن حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية أوزبكستان وقعتا في أبريل 2019 اتفاقية للشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي، تتضمن إطلاق مبادرات ومشاريع مشتركة بالاستفادة من تجربة حكومة الإمارات في المسرعات الحكومية والجودة الحكومية والخدمات الحكومية والتطبيقات الذكية والاستراتيجية والخطط الوطنية، والأداء الحكومي، والابتكار الحكومي، وبرامج القيادات وبناء القدرات، والبرمجة، ومستقبل التعليم والاقتصاد، والتنافسية العالمية وسهولة ممارسة الأعمال وغيرها من المجالات. وشهدت الشراكة على مدى عامين تنظيم ورش عمل بمشاركة مسؤولين وموظفين في حكومة أوزبكستان. كما حققت الدورة الأولى للمسرعات الحكومية في أوزبكستان نجاحاً كبيراً في تصميم حلول للتحديات.

• 160 مبادرة يغطيها التعاون الإماراتي الأوزبكي.

محمد القرقاوي:

• «توجيهات القيادة في الإمارات هي بترسيخ علاقة استثنائية بين الدولة وأوزبكستان في القطاعات كافة».

• «المعارف والخبرات الحكومية التي تمتلكها الإمارات أحد أهم الأصول التي تصدرها لشركائها حول العالم».

إنجازات الشراكة الإماراتية الأوزبكية:

■ حققت الدورة الأولى للمسرعات الحكومية في أوزبكستان نجاحاً كبيراً، وشارك فيها 38 مسؤولاً من 29 جهة حكومية.

■ شهدت الدورة الأولى من مبادرة مليون مبرمج أوزبكي مشاركة نحو 500 ألف متدرب.

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