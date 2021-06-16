مجلس وزراء الإعلام العرب يُبقي دبي عاصمة للإعلام العربي لدورة جديدة 2021

وافق مجلس وزراء الإعلام العرب في ختام اجتماعات الدورة العادية الـ 51، التي عقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، على طلب دولة الإمارات التمديد لدبي عاصمةً للإعلام العربي لدورة جديدة لعام 2021.

وقال سعادة الدكتور راشد النعيمي المدير التنفيذي لمكتب تنظيم الإعلام في وزارة الثقافة والشباب الذي يترأس وفد الدولة في الاجتماعات، إن مجلس وزراء الإعلام العرب وافق على الطلب الذي تقدمت به الوزارة للتمديد لدبي "عاصمة الإعلام العربي 2020" إلى دورة جديدة لعام 2021.

وأضاف سعادته أن قرار مجلس وزراء الإعلام العرب يأتي تأكيداً لدور دولة الإمارات الرائد بوصفها حاضنة للإعلام العربي والدولي، وتقديراً للمكانة الإعلامية المتميزة التي تحظى بها إمارة دبي، والثقة بإمكانياتها التي رسختها على مدى عقود من الزمن لدى المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية.

وأعرب عن بالغ شكره وتقديره لمجلس وزراء الإعلام العرب وأصحاب المعالي الوزراء للموافقة على طلب دولة الإمارات لتكون دبي عاصمة الإعلام العربي لعام 2021. كما أعرب عن تهانيه لقيادة دولة الإمارات وشعبها بهذا الاختيار الذي يتزامن مع استضافة دولة الإمارات "لمعرض إكسبو دبي 2020".

وناقشت الدورة الحادية والخمسون لمجلس وزراء الإعلام العرب عدداً من القضايا والموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، أبرزها القضية الفلسطينية والاستراتيجية الإعلامية العربية، وخطط التحرك الإعلامي العربي في الخارج لتعزيز التوجهات الداعمة لهذه القضية.

كما بحثت الاجتماعات القضايا التي تهم مستقبل الإعلام العربي، ومنها اعتماد برنامج عمل الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة، واللجنة العربية للإعلام الإلكتروني، إضافة إلى إدراج مادة الإعلام التربوي "التربية الإعلامية" في المناهج التعليمية العربية، ووضع استراتيجية للتعامل مع الشركات الإعلامية المؤثرة في المشهد الرقمي العالمي.. إلى جانب تفعيل دور الإعلام الإلكتروني في التصدي لظاهرة الإرهاب وتحديد عاصمة الإعلام العربي للعام المقبل

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