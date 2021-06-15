3 أسئلة للحكومة في قطاع التعليم خلال جلسة "الوطني" الثلاثاء المقبل

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

يعقد المجلس الوطني الاتحادي، جلسته الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، يوم الثلاثاء المقبل، في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، لمناقشة موضوع "دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعة الوطنية ".

وخلال الجلسة يوجه أعضاء بالمجلس ثلاثة أسئلة برلمانية إلى ممثلي الحكومة، أولها حسب جدول الأعمال، من العضوة كفاح محمد الزعابي، إلى وزيرة دولة لشئون التعليم العام، جميلة بنت سالم المهيري، حول "التأمين الصحي للمعلمين الجدد"، والثاني من العضوة، عفراء بخيت العليلي إلى وزير التربية والتعليم، حسين بن إبراهيم الحمادي، حول "التدريب الميداني والساعات التطوعية لطلبة مؤسسات التعليم العالي في الدولة "، بينما السؤال الأخير من العضوة شذى سعيد النقبي، إلى وزير التربية والتعليم، كذلك حول "سن دخول رياض الأطفال".

وفي بند التقارير الواردة من اللجان يطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية حول توصيات المجلس في شأن موضوع " التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة ".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news