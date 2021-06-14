«طرق دبي» تحوّل 3 خدمات لترخيص السائقين إلى القنوات الذكية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنها ستحول خدمات طلب تجديد رخصة قيادة، وطلب إصدار بدل فاقد أو تالف لرخصة القيادة، وطلب إصدار شهادة خبرة للسائقين، إلى القنوات الذكية والإلكترونية، وسيتم إيقاف إنجاز هذه الخدمات في مراكز إسعاد المتعاملين التابعة للهيئة، اعتباراً من منتصف يونيو الجاري.

وقال مدير إدارة ترخيص السائقين بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، سلطان المرزوقي: «يتم توفير خدمة طلب تجديد رخصة قيادة من خلال التطبيق الذكي (دبي درايف)، والموقع الإلكتروني للهيئة، وأجهزة الخدمة الذاتية، ومراكز فحص النظر المتعمدة من قبل الهيئة، وسيتم توفير خدمة بدل تالف أو فاقد لرخصة القيادة من خلال تطبيق هيئة الطرق والمواصلات الذكي، والموقع الإلكتروني، بينما سيتم توفير خدمة طلب إصدار شهادة خبرة للسائقين من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، وأجهزة الخدمة الذاتية».

وأضاف أن إنجاز هذه الخدمات سيكون عبر القنوات الإلكترونية والذكية، مؤكداً أن منظومة التحوّل الذكي والإلكتروني، تأتي استجابة لتوجيهات الحكومة في التحول اللاورقي للخدمات الحكومية، لتعزيز التوجهات الحكومية في جعل دبي المدينة الأذكى والأسعد عالمياً.

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