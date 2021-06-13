ضاحي خلفان يوجه شكره للفتة كريمة من حمدان بن محمد بقصيدة

المصدر: فراس النعسان - دبي

قدم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، شكره على اللفتة الكريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بعد زيارته في المستشفى، عقب الوعكة الصحية التي ألمت بالفريق تميم أخيراً وألزمته البقاء قيد العناية الطبية على سرير الشفاء.

وقد آثر الفريق ضاحي خلفان تميم أن يقدم الشكر على طريقته الخاصة، من خلال قصيدة نظمها وهو على سرير الشفاء، وغرد بها عبر حسابه على "تويتر" اليوم.

وقال في تغريدته: "في الأيام القليلة الماضية ألمت بي وعكة صحية فتفضل مشكورا سيدي ولي العهد سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بزيارتي في المشفى.. دخل من جهة اليسار فقدمت كوعي الأيسر للسلام عليه في ظل هذه الظروف الراهنة.. فأصر إلا أن يقبل رأسي... مهما شكرته لن أوفيه حقه.. مديون لك سيدي العمر كله".