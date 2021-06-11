محمد بن زايد: انتخاب الإمارات لعضوية مجلس الأمن يجسد ثقة العالم في سياستها

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن انتخاب الإمارات اليوم لعضوية مجلس الأمن الدولي للفترة من 2022-2023يجسد ثقة العالم في السياسة الإماراتية، وكفاءة منظومتها الدبلوماسية وفاعليتها.

وقال سموه على حسابه في "تويتر": "انتخاب الإمارات اليوم لعضوية مجلس الأمن الدولي للفترة من 2022-2023يجسد ثقة العالم في السياسة الإماراتية، وكفاءة منظومتها الدبلوماسية وفاعليتها.. وانطلاقاً من المبادئ التي تأسست عليها، ستواصل الإمارات مسؤوليتها من أجل ترسيخ السلام والتعاون والتنمية على الساحة الدولية".

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