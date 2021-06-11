حملة توعية لفحص سلامة إطارات المركبات في الذيد

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

تنفذ شرطة الشارقة، ممثلة بإدارة المرور والدوريات، حملة توعية ميدانية لفحص سلامة إطارات المركبات على الطرق بالمنطقة الوسطى في الذيد، ضمن رؤية القيادة العامة لشرطة الشارقة، المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية، الرامي إلى جعل الطرق أكثر أمنا وسلاماً.

وأكد مدير فرع التوعية والإعلام المروري، النقيب سعود الشيبة، استمرار الحملة الموسمية لسلامة الإطارات خلال فصل الصيف، لتوعية قائدي المركبات الخفيفة والثقيلة بأهمية وسائل السلامة المطلوبة للمركبات بشكل عام، وسلامة الإطارات، خصوصاً من خلال المعايير والمقاييس الواجب توافرها في الإطارات، كونها أحد أهم عناصر الأمان والسلامة في المركبة، للحد من الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية الصيفية، حفاظاً على الأرواح والممتلكات العامة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news