«اجتماعية الوطني» تعتمد توصيات «التلاحم الأسري»

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

اعتمدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته عن بعد برئاسة ضرار حميد بالهول الفلاسي، توصيات موضوع التلاحم الأسري ودوره في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة.

وقالت مقررة اللجنة، هند حميد العليلي، إن اللجنة عقدت اجتماعين لإعادة صياغة توصيات الموضوع بناءً على ما تمت مناقشته في المجلس، وإضافة توصيات أعضاء المجلس إلى تقرير التلاحم الأسري، والذي يعتبر من الموضوعات المهمة لما له من أثر على تماسك والأسرة وتلاحمها.

وتبنى المجلس 15 توصية مصنفة إلى تسعة قطاعات، وقرر إعادتها إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية لتلقي ملاحظات الأعضاء وصياغتها ورفعها للمجلس، حيث تمت مناقشة هذا الموضوع من قبل اللجنة ضمن محاور: استراتيجية وزارة تنمية المجتمع في تحقيق أهداف السياسة الوطنية للأسرة في شأن تعزيز التلاحم الأسري، وجهود الوزارة في التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد التشريعات والسياسات في شأن تعزيز التلاحم الأسري.



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