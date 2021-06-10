«اقتصادية دبي» تخالف 61 منشأة لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية لـ «كوفيد-19»

المصدر: دبي ■ وام

خالف قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك التابع لـ«اقتصادية دبي» خلال ثلاثة أيام 61 منشأة تجارية لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية الخاصة بمكافحة جائحة «كوفيد-19» والحدّ من انتشارها.

ومن أهمها ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي والالتزام بساعات العمل في المطاعم، في الأسواق المفتوحة والمراكز التجارية.

وخالف فريق التفتيش 45 مطعماً ومقهى وكافتيريا بسبب تقديم الوجبات داخل المكان بعد الساعات المسموح بها، كما خالف محال تجارية تمارس أنشطة تجارية متنوعة لعدم الالتزام بارتداء الكمامات.

ووجهت «اقتصادية دبي» التجار إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية كارتداء الكمامات وتطبيق مبادئ التباعد الجسدي.

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