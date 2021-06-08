تنويه هام من " الخدمة الوطنية" لطلبة المدارس

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي:

أعلنت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، عن تأجيل الدورة الصيفية لطلاب وطالبات المدارس، والمقرر انعقادها في أغسطس المقبل، حتى إشعار آخر.

وذكرت الهيئة توضيحا عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه نظرا للاستفسارات التي وردت بشأن تأجيل الدورة الصيفية، نود التأكيد على أن الدورة التي تم تأجيلها لطلاب وطالبات المدارس للفئة العمرية من (13- 16 ) سنة، وأنه لا تغيير على موعد انعقاد دورة الخدمة الوطنية رقم 16 المقررة في أغسطس المقبل لخريجي الثانوية العامة.

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