إدارة نسائية لمركز شرطة المرقبات ليوم واحد

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

نفذ المجلس النسائي لشرطة دبي، مبادرة باسم «قائدات التغيير»، تمثلت في تولي ضابطات شرطة وضابطات صف، مهام وصلاحيات إدارة مركز شرطة المرقبات والوحدات التنظيمية، وجميع المناصب القيادية، بما فيها منصب مدير المركز ونائبه ليوم واحد، بهدف تمكين العنصر النسائي، وتعريفه بالمهام القيادية، وأهمية الدور الإشرافي في مراكز الشرطة، وإبراز دور المرأة.

وتولت النقيب غنيمة حسن أحمد، منصب مدير مركز شرطة المرقبات، فيما تولت النقيب زليخة الحمادي، منصب نائب مدير المركز، وتولت النقيب عتيقة الظاهري، منصب رئيس قسم الشؤون الإدارية، والملازم مها خوري، رئيس قسم المناوبة العامة، والوكيل أول مديحة علي حسن، قسم التوقيف، والوكيل أول مريم المعيني، قسم التسجيل المروري، والرقيب أول مريم علي أحمد، قسم التسجيل الجنائي، والرقيب منال الجوهري، قسم إسعاد المتعاملين، بينما تولت ثماني شرطيات مهام أربع دوريات أمنية باشرت عملها في مناطق الاختصاص.

وبدأت فعاليات المبادرة، بعقد قيادات مركز شرطة المرقبات اجتماعاً ترأسته النقيب غنيمة حسن، واستعرضت المهام التي سيتم تنفيذها خلال اليوم، وبعد الاجتماع، قدمت الملازم مها خوري، شرحاً حول الخريطة الأمنية للدوريات ومهامها واختصاصاتها، وأشرفت على خروج الدوريات الأمنية التي يتولى مهامها ثماني شرطيات إلى مناطق الاختصاص.

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