الحرارة تميل للانخفاض.. ورياح مثيرة للغبار حتى الجمعة

المصدر: أشرف جمال ■ أبوظبي

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن تميل درجات الحرارة للانخفاض اليوم، على أن يكون الطقس صحواً بوجه عام حتى نهاية الأسبوع، وتشهد الرياح نشاطاً خلال النهار لتكون مثيرة للغبار بما يؤثّر في مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة، حتى يوم الجمعة المقبل، مؤكداً أن تأثيرات المنخفض الهندي الموسمي، ستكون ممتدة على الدولة خلال الشهر الجاري.

وتفصيلاً، أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن الدولة تتعرّض لامتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وسيضعف تأثير المرتفع الجوي السيبيري على الدولة، مع تأثير للمنخفضات الحرارية على المنطقة، مقابل امتداد تأثير المنخفض الهندي الموسمي الممتد على الدولة من جهة الشرق خلال الفترة المقبلة.

وتوقّع المركز أن يسود غداً طقس صحو بوجه عام، مع استمرار ظهور السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، قد تكون ركامية على الجبال بعد الظهر، كما يبقى رطباً ليلاً حتى صباح الخميس، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية الشمالية والشرقية.

وأضاف أن الرياح ستصبح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً لتكون مثيرة للغبار، وتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/‏‏‏س، تصل إلى 40 كم/‏‏‏س على البحر الذي يظل متوسط الموج، يضطرب أحياناً في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

وأفاد المركز بأن طقس الخميس المقبل سيكون صحواً بوجه عام كذلك، مع ظهور السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، فيما يظل رطباً ليلاً حتى صباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مشيراً إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية، معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً، لتصبح مثيرة للغبار، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة.

وتوقّع المركز أن يسود الجمعة طقس صحو بوجه عام، مع ظهور السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ويكون رطباً ليلاً حتى صباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية، لافتاً إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا نهاراً، لتصبح مثيرة للغبار، بما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

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