"التوطين": 6 واجبات يلتزم بها العامل في منشآت الدولة

المصدر: أمين الجمال - دبي:

أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن قانون العمل في الإمارات نص على مجموعة من الواجبات التي يتعين على العاملين في منشآت الدولة الالتزام بها، منها عدم إفشاء أسرار المنشأة، وعدم ارتكاب عمل يمس بالشرف والأمانة والآداب العامة وصدور حكم نهائي فيه.

وأوضحت الوزارة من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، واجبات على العامل، وححدتها في 6 نقاط هي عدم انتحال شخصية أو جنسية زائفة أو تقديم مستندات مزورة، وعدم ارتكاب خطأ تنشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل، وعدم مخالفة التعليمات الخاصة بسلامة بيئة العمل أو مقره.

ومن الواجبات كذلك، عدم التواجد في حالة سكر بين أو متأثراً بمخدر أثناء ساعات العمل، وعدم الاعتداء على صاحب العمل أو الزملاء أو المدير المسؤول أثناء العمل، وعدم التغيب عن العمل دون عذر لأكثر من 20 يوماً متقطعة أو سبعة أيام متتالية خلال السنة.

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