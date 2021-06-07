سلطان القاسمي يصدر مرسوما أميريا بشأن نقل وتعيين رئيس لهيئة الطرق والمواصلات في الشارقة

المصدر: الشارقة - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (14) لسنة 2021م بشأن نقل وتعيين رئيس لهيئة الطرق والمواصلات في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُنقل المهندس يوسف خميس محمد العثمني من دائرة التخطيط والمساحة إلى هيئة الطرق والمواصلات في إمارة الشارقة ويُعيّن رئيساً لها بدرجة "رئيس دائرة" على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، ويكون عضواً في المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

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